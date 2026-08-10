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Ivan Mattos

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Publicada em 10 de Agosto de 2026 às 18:06

O Prêmio Exportação 2026

Marcos Boschetti, CEO e cofundador da Nelogica, e Leandro Pompermaier, presidente da ADVB-RS

Marcos Boschetti, CEO e cofundador da Nelogica, e Leandro Pompermaier, presidente da ADVB-RS

TÂNIA MEINERZ/JC
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A 54ª edição do Prêmio Exportação RS reuniu mais de 800 convidados, entre empresários, lideranças setoriais e autoridades, na Casa NTX, em Porto Alegre, na quinta-feira, 6, para conhecer as 64 organizações que se destacaram no comércio exterior. Rafael Biedermann Mariante, presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, destacou a força das empresas gaúchas em transformar cenários adversos em oportunidades de crescimento. Esta premiação reconhece empresas pela competência de mercado, visão estratégica e contribuição para a economia do Rio Grande do Sul. A noite contou ainda com a entrega da distinção Personalidade Competitividade Internacional 2026 a Marcos Boschetti, CEO e cofundador da Nelogica. O Conselho do Prêmio Exportação RS é composto por lideranças de instituições que apoiam e fortalecem o setor exportador como ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.

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