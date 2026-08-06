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Ivan Mattos

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Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 18:49

Cidade da Advocacia bate recorde de público no Embarcadero

Governador Eduardo Leite e Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS, na abertura da Cidade da Advocacia

Governador Eduardo Leite e Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS, na abertura da Cidade da Advocacia

TÂNIA MEINERZ/JC
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Em sua 5ª edição, a Cidade da Advocacia teve abertura festiva na noite da terça-feira, 4, no Auditório Prerrogativas, no Cais Embarcadero, com uma plateia lotada de profissionais da área. Com um discurso contundente que cobrava ética e transparência aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Leonardo Lamachia, presidente da OAB-RS, abriu oficialmente o evento que conta com 33 mil inscritos este ano. A força da classe foi explicitada pela homenagem a Claudio Lamachia, pela passagem de uma década de sua posse como presidente da OAB nacional, assinalando seu protagonismo em momentos decisivos da política nacional como o impeachment de Dilma Rousseff e seus desdobramentos. Entre as presenças, Eduardo Leite, Sebastião Melo, Felipe Sarmento, presidente nacional da OAB, Cléa Carpi da Rocha, advogada brasileira e referência histórica no pioneirismo feminino na OAB, tendo sido a primeira mulher a presidir a seccional do RS e a primeira a receber a Medalha Rui Barbosa, prestigiaram este que é o maior evento jurídico aberto do Brasil.

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