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Ivan Mattos

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Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 19:09

A concretude da arte

Leo Stockinger

Leo Stockinger

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
A atual produção artística do escultor Leo Stockinger que esteve radicado em Sydney, na Austrália nos últimos vinte anos, resultou na exposição Depois de 1000 anos, toda pensada e executada por aqui, que foi aberta no dia 1 de agosto, no Museu de Arte do Paço, em Porto Alegre. As sete obras em madeira e aço que são mostradas desde a calçada em frente ao prédio, explicitam a evolução da linguagem à qual o artista vem se dedicando atualmente. Unindo mármore, texturas, pregos, ferro, bronze, aço e madeira, o trabalho expressa uma união de forças e sentimentos ancestrais que resistem a passagem do tempo, se moldam e se fundem em imagens que sugerem crenças e esperanças, enigmas e dogmas que transmitem dramas e interrogações humanas. Conferindo tudo isso estavam Paulo Amaral, Justo Werlang, Zetti Neuhaus, Ana Aita, Arminda Lopes, Alice Urbim, Gilberto Perin, Gabriela Fontoura, Paulo Favalli, Elvira Fontoura, André Jobim e Andrea Duarte, entre muita gente mais.

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