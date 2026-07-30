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Ivan Mattos

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Publicada em 30 de Julho de 2026 às 18:00

Com vista para o show

Negroni Day no Encouraçado Butikin Porto Alegre

Negroni Day no Encouraçado Butikin Porto Alegre

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Ivan Mattos
A temporada em que as baleias-francas visitam o litoral catarinense, entre julho e novembro, transforma a pousada Quinta do Bucanero em um dos cenários mais incríveis da Praia do Rosa, em Imbituba (SC). Como fazem, todos os anos, elas migram para a região em busca de águas calmas para dar à luz e amamentar seus filhotes, proporcionando uma experiência inesquecível para moradores e visitantes. E como se fosse um camarote de frente para o mar, a pousada propicia observar o espetáculo diretamente da varanda dos quartos, da piscina panorâmica ou dos seus espaços de convivência, sem precisar sair do conforto da hospedagem. Contando com uma infraestrutura reconhecida internacionalmente, com seu café da manhã artesanal, piscina, travessia de barco para a praia e o silêncio interrompido apenas pelo som das ondas ou pelo salto de uma baleia no horizonte, o local é um convite para a contemplação deste espetáculo da natureza em um ponto único do litoral catarinense.

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