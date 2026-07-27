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Ivan Mattos

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Publicada em 27 de Julho de 2026 às 18:06

Sabores da Catedral

Matheus Monteiro mostra as novas opções no cardápio do Café da Catedral

Matheus Monteiro mostra as novas opções no cardápio do Café da Catedral

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
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Ivan Mattos
Para apresentar novidades do cardápio do Café da Catedral, Letícia Huff, responsável pelo local, os responsáveis pelas inovações, como a Jade Carvalho, chef do bar; o chef Matheus Monteiro e a chef das sobremesas, Jessica Maiara. A partir de agora o público tem agora mais tempo e novas opções de  drinques, lanches e almoços, das terças-feiras aos domingos, entre 11h e 20h. Além da ampliação da cozinha para o almoço, os novos drinques sem álcool ganharam opções clarificadas, com menos álcool e variações dos Spritz somados à carta anterior. Os cremes de ervilha seca com crocante de bacon e chips de focaccia, creme de milho com parma e azeite trufado, Steak Catedral com purê de madioquinha, iscas de filé e farofa de panko e as novas burratas com molho de tomate e crocante de parma, azeite trufado ou vinagrete com milho já estão no menu. Vale conferir!

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