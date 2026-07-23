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Ivan Mattos

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Publicada em 23 de Julho de 2026 às 18:00

Três Oliveiras

Pedro Henrique, Mayara e Matheus Henrique de Oliveira

Pedro Henrique, Mayara e Matheus Henrique de Oliveira

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Ivan Mattos
Os irmãos Matheus Henrique, Mayara e Pedro Henrique de Oliveira já traziam no nome os indícios de que apostar na produção de azeites de oliva especiais, seria um bom negócio. Entre estudar os processos de plantio, colheita, armazenamento e investir em um rótulo próprio, a partir de terras do Olival Santo Antônio, na zona rural de Canguçu, de aproximadamente 40 hectares, que passaram a administrar a partir de 2024, foram dois anos até chegar aos resultados apresentados hoje. Selando mais esta etapa, na terça-feira, 21, a empresa familiar abriu um corner no Shopping Iguatemi em que suas quatro especialidades como o Blend médio e o picante se unem ao sabor do limão siciliano e ao manjericão com muita personalidade e sofisticação. O lançamento dos azeites Três Oliveiras teve direito à degustação das novidades, além da garrafa especial contendo um exemplo da primeira colheita totalmente própria. Vale conferir.

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