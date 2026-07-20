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Ivan Mattos

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Publicada em 20 de Julho de 2026 às 18:08

Caça aos cogumelos

Altemir Pessali na caça aos cogumelos em Cambará do Sul

Altemir Pessali na caça aos cogumelos em Cambará do Sul

fotos CASA HOTEIS/DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos
Depois de três temporadas consecutivas com vagas esgotadas entre maio e julho, a experiência de caça aos cogumelos do Parador Cambará do Sul, integrante do grupo Casa Hotéis, passa a ser oferecida em um novo formato. A partir de agora, viajantes podem realizar expedições individuais em veículos quadriciclos para percorrer as matas dos Campos de Cima da Serra em busca de cogumelos nativos e selvagens. A programação se tornou uma das experiências gastronômicas mais disputadas do inverno na Serra Gaúcha, atraindo chefs, pesquisadores e turistas em busca de experiências conectadas ao território e à origem dos alimentos. Nas edições desta temporada, as saídas foram conduzidas por Altemir Pessali, referência nacional na caça de cogumelos selvagens, acompanhado pelo chef Vladimir Paiva, do restaurante Alma RS. As imersões reuniam, além das expedições pela mata, uma programação gastronômica diversificada harmonizada com espumantes gaúchos e pizzas de cogumelos frescos, almoço campeiro, chá da tarde e jantares no restaurante Alma RS. Agora, a vivência permanece disponível em formato individual, preservando a experiência em busca dos fungos que transformaram a temporada em um dos programas mais procurados do inverno na Serra Gaúcha. A temporada de 2027 já está confirmada.

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