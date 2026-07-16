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Ivan Mattos

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Publicada em 16 de Julho de 2026 às 18:04

Surpresa gastronômica

Júlio Cabreira, Vini Costa e William Williges

Júlio Cabreira, Vini Costa e William Williges

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
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Ivan Mattos
O chef gaúcho Vini Costa retornou a Porto Alegre e logo se estabeleceu na Casa Vivá, de Cristian Silva e Kely Bavaresco, instalando ali o seu INTMO, assim mesmo escrito com letras maiúsculas, que é como deve ser encarado o seu menu confiança de sete tempos que apresenta de quarta a sábado, apenas sob reservas. São só 16 privilegiados por noite que podem degustar as delícias preparadas por sua equipe, composta por Júlio Cabreira e William Williges. Até chegar aqui, Vini passou dois anos à frente da gastronomia da Herdade da Malhadinha Nova Relais & Châteaux, um dos principais destinos de enoturismo e alta gastronomia de Portugal, detentor da Estrela Verde Michelin por seu compromisso com a sustentabilidade, a valorização dos produtores locais e a cozinha conectada ao território. Dentro da premissa de cozinhar mais próximo das pessoas, nasceu a ideia desta experiência única, respaldada pelos vinhos de mínima intervenção ou projetos familiares que têm a harmonização do sommelier Jean Carlos Castro. A particularidade do menu confiança atiça os sentidos e reserva surpresas, como a Molleja ou o Cantarillo, peixe mais consumido em Portugal e que entrou imediatamente em seu menu. Vale muito conferir!

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