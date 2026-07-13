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Ivan Mattos

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Publicada em 13 de Julho de 2026 às 17:37

A permanência da arte

Clara Pechansky e Liana Timm

Clara Pechansky e Liana Timm

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jornal do Comércio
Uma grande exposição coletiva reunindo muitos artistas plásticos e visuais gaúchos serviu de mote para comemorar os 30 anos da Gravura Galeria de Arte, na quarta-feira, 8 de julho. Um enorme toldo foi montado à entrada da galeria para abrigar os inúmeros artistas e convidados de Regina Galbinski que foram celebrar com ela o aniversário e o sucesso da Gravura. O tempo passa, a arte fica, reuniu nomes como Clara Pechansky, Carlos Carrion de Brito Velho, Biba Mattos, Elida Tessler, Velcy Soutier, Ivan Pinheiro Machado, Marcelo Zanini, Paulo Amaral, Marcelo Hübner, Erico Santos, Vera Reichert, Maria Eduarda Comas, André Venzon, Isabel Ferreira, Aninha Comas e Carlos Eduardo Comas, André Jobim, entre muitos outros mais. A visitação da mostra segue até o dia 1 de agosto.

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