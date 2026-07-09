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Ivan Mattos

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Publicada em 09 de Julho de 2026 às 18:09

Diplomacia humanitária

Valerio Caruso

Valerio Caruso

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, teve longa fila para os autógrafos do livro Consulado-Geral da Itália – Gestão 2022–2026, que demonstra em uma fotorreportagem todos os detalhes do período em que liderou o consulado de 2022 à 2026. Ao longo das 224 páginas da encadernação ressalta o trabalho humanitário desenvolvido por Caruso e sua equipe que ultrapassou os limites convencionais da atuação diplomática, não só em favor dos descendentes e cidadãos italianos aqui radicados, mas por uma profunda inserção no cotidiano gaúcho, na vida empresarial e nas comemorações do sesquicentenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Na última quarta-feira, 8, o Instituto Ling esteve repleto de colaboradores, empresários, amigos e autoridades que também se despediram do cônsul italiano que parte para o Cairo, no Egito, no próximo dia 15. Entre as presenças, Mauro Bellini, Fabrício Guazzelli Peruchin, Leila Castellan, Verinha Lannes, o deputado estadual, Guilherme Pasin; Giovanni Jarros Tumelero, Filippo Mariani, Rodrigo Postiglione, Cristina Mioranza, Fabricio Forest, Gelson Castellan, entre muita gente mais.

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