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Ivan Mattos

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Publicada em 06 de Julho de 2026 às 18:09

Cida Moreira interpreta Ro Ro

Cida Moreira cantora e pianista no espetáculo

Cida Moreira cantora e pianista no espetáculo "Me acalmo danando – A música de Angela Ro Ro", apresentado no Teatro Simões Lopes Neto. Homenagem póstuma à artista - Coluna Olha Só

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Antes que qualquer outro artista se debruçasse sobre a obra da cantora e compositora Angela Ro Ro, recentemente falecida, Cida Moreira cedeu aos insistentes apelos de sua filha, Júlia Porto, e concebeu o show Me acalmo danando - A música de Angela Ro Ro, apresentado no Teatro Simões Lopes Neto, na quinta-feira, 2. Reconhecida por ter gravado álbuns com a obra de Chico Buarque, Cartola, Sérgio Sampaio, entre resgates de outras pérolas do cancioneiro nacional, Cida relembra aqui a amiga de quem gravou Gota de Sangue, do primeiro show que assistiu dela. Este espetáculo, que já fez sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo, trouxe a cantora de volta depois de uma ausência de sete anos dos palcos gaúchos. Talvez, ninguém melhor do que a paulistana Cida Moreira para dizer os dilacerantes versos de Cobaias de Deus, Tola foi você, Balada da arrasada, Amor meu grande amor, entre tantos momentos sublimes em um recital sobre Ro Ro, mas com a assinatura indelével de Cida. Como na citação da música que dá nome ao show, Me acalmo danando, “ilusão e quimera de alguém se salvando”, foi uma síntese do espetáculo.

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