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Ivan Mattos

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Publicada em 03 de Julho de 2026 às 16:45

Ilusão e quimera de alguém se salvando

Cida Moreira cantora e pianista no espetáculo "Me acalmo danando – A música de Angela Ro Ro"

Cida Moreira cantora e pianista no espetáculo "Me acalmo danando – A música de Angela Ro Ro"

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Antes que qualquer outro artista se debruçasse sobre a obra da cantora e compositora Angela Ro Ro, recentemente falecida, Cida Moreira cedeu aos insistentes apelos de sua filha, Júlia Porto e concebeu o show Me acalmo danando - A música de Angela Ro Ro, apresentado na quinta-feira, 2, no Teatro Simões Lopes Neto.

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