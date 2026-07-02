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Ivan Mattos

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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Chamado solidário

Ana Bertuol e Ane Pandolfo

Ana Bertuol e Ane Pandolfo

fotos TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
O Jantar Ilhas da Gastronomia, em benefício do Instituto da Criança com Diabetes (ICDRS), na terça-feira, 30, teve o espaço do CAV, Comer, amar e viajar, em que o ChefFrido foi o anfitrião do lançamento desta edição, que está marcada para o dia 13 de agosto, na Associação Leopoldina Juvenil. Ana Bertuol e Ane Pandolfi, ao lado de Balduíno Tschiedel, apresentaram os chefs que tradicionalmente colaboram na elaboração de pratos do jantar, como Newton Kalil, Claudio Solano e João Muratore, que deverão receber outros nomes para compor as cozinhas da noite beneficente, cujo convite foi aberto na ocasião. Entre os parceiros da instituição, estão Juliana Beltrami, Fernanda Rosa, Luciano Gonçalves Rebolo, Mário Englert, Élvio Sobuck, Pedro Hofmann.

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