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Ivan Mattos

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Publicada em 29 de Junho de 2026 às 18:00

Os 163 Anos do Juvenil

Liliane e Luiz Augusto Portal

Liliane e Luiz Augusto Portal

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
A Associação Leopoldina Juvenil comemorou seus 163 anos, na noite de sábado, 27, em que o show de Paulo Ricardo foi a grande atração da Festa Show ALJ 163 Anos. Antecedida por um jantar nos salões Boa Vista e Vila Rica em que Liliane e Luiz Augusto Portal receberam associados e convidados com serviço de Claudio Solano Gastronomia. A ambientação dos salões Imperatriz e Leopoldina, local do show,  foi criação de Daniel Finger e Andrew Gonçalves, em trabalho conjunto com Lúcia Dias, diretora social do clube. Paulo Ricardo, sempre lembrado por ter integrado a banda de rock RPM, sucesso dos anos 1980/90, está completando 40 anos de carreira e o show muito competente, resumiu a trajetória do cantor, com homenagens à John Lennon, Ney Matrogrosso e Renato Russo.

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