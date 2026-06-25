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Ivan Mattos

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Publicada em 25 de Junho de 2026 às 18:03

Arte que gera oportunidades

Adriana Boff e Maria Fernanda Santin

Adriana Boff e Maria Fernanda Santin

Dani Barcellos/Especial/JC
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O projeto Do Lixo à Arte, Cidadania e Aumento da Renda que se utiliza da arte contemporânea para promover formação cultural, acessibilidade e geração de oportunidades no 4º Distrito de Porto Alegre, teve seu lançamento na manhã da terça, 23, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, MacRS. A partir de 7 de julho, serão oferecidas capacitações práticas em diversas áreas, além de palestras e oficinas com foco empreendedor. Apresentado por Adriana Boff e pelo secretário de cultura do RS, André Kryszcun, em uma região historicamente ligada à indústria e à reciclagem, a iniciativa parte da realidade do território para estimular processos de pertencimento, formação profissional e construção coletiva de conhecimento. Maristoni Lima de Moura, produtora cultural e administradora do projeto Ksa Rosa, mapeou pontos de desenvolvimento artístico na região, entre ateliês, centros culturais, coletivos e galerias. Ao integrar o território à prática cultural, o MAC RS consolida-se como agente de inclusão e geração de oportunidades na zona industrial de Porto Alegre.

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