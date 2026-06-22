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Ivan Mattos

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Publicada em 22 de Junho de 2026 às 18:13

Oportunidades em debate

Jader Pires, diretor-geral da Santa Casa

Jader Pires, diretor-geral da Santa Casa

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
A edição da Macro Região Metropolitana do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, em trabalho inédito executado pelo Jornal do Comércio, ocorreu na quinta-feira, 18, no Teatro do CIEE-RS, em Porto Alegre. Desde o fim da tarde, o hall do teatro esteve lotado de participantes que foram se atualizar dos resultados do projeto que tem percorrido o interior do Estado com sucesso, em sua quarta-temporada levando informação sobre a realidade econômica de cada região, suas oportunidades, inovações e investimentos. Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC no Brasil; Jader Pires, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e Flavia Fiorin, diretora do Tecnopuc tiveram a apresentação e mediação de Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio.

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