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Ivan Mattos

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Publicada em 19 de Junho de 2026 às 00:25

Satisfação sem desperdício

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Jornal do Comércio
Em busca de satisfazer um público mais comedido gastronomicamente, a tradicional NB Steak acaba de lançar o seu Menu Essencial, mantendo o padrão que define a casa há 36 anos, em Porto Alegre. Em uma base técnica, seleção criteriosa de insumos e rigor na execução, a opção ganha uma nova leitura, com valor único em que o cliente pode escolher uma opção de 250g entre os diversos cortes do cardápio, além de todas as opções de saladas e acompanhamentos que serão servidos à mesa ao longo da refeição. Foi assim que Arri Coser, CEO do MDR Group, em sua passagem por Porto Alegre apresentou a novidade para um grupo de jornalistas, recentemente. "Nós percebemos que nem todos à mesa tinham o mesmo ritmo ou apetite, e criamos uma alternativa que respeitasse isso", afirmou Coser em sua apresentação da novidade.

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