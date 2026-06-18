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Ivan Mattos

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Publicada em 18 de Junho de 2026 às 17:50

A posse da nova diretoria do IEE

Tiago Dinon Carpenedo, Hugo de Oliveira Muller e Paola Coser Magnani

Tiago Dinon Carpenedo, Hugo de Oliveira Muller e Paola Coser Magnani

TANIA MEINERZ/jc
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Ivan Mattos
A semana começou movimentada com a posse da nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), na noite de segunda-feira, 15, no Porto Alegre Country Club. A gestão 2026/27 que conta com o empresário Hugo de Oliveira Muller, como presidente e do vice-presidente Alan Martins Elbling, dará prosseguimento ao espírito que fundou a entidade em 1984 na defesa da liberdade, da livre iniciativa, da responsabilidade individual e do Estado de Direito. Responsável pela realização do Fórum da Liberdade, a nova diretoria já prepara a 40ª edição do evento que cresce a cada ano em importância e representatividade. Entre os empresários presentes ao jantar, William Ling, Renato Malcon, Heitor Muller e Giovanni Jarros Tumelero também assistiram à palestra do cientista político, Cristiano Noronha, que abordou a conjuntura política brasileira pré-eleição.

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