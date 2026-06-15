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Ivan Mattos

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Publicada em 15 de Junho de 2026 às 18:10

Torcida organizada

Maria Refinetti, Tati Feldens, Sofia Refinetti e Daiane Dalle Tese

Maria Refinetti, Tati Feldens, Sofia Refinetti e Daiane Dalle Tese

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
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Ivan Mattos
Ricardo Teixeira e Sofia Refinetti Teixeira decidiram fazer do Encouraçado Butikin um ponto de encontro de torcida organizada para a Seleção Brasileira, durante os jogos da Copa do Mundo de 2026. Com telões e TVs espalhados pelos ambientes da casa, o primeiro embate do Brasil com a seleção do Marrocos, na noite de sábado, 13, teve gastronomia inspirada nos países da disputa, como bolinhos de feijoada e quesadilla de carne de panela, entre outros itens, acompanhados de cerveja Estrella Galicia e espumantes Nero para colaborar na torcida. O próximo encontro já está marcado para a sexta-feira, 19, durante o jogo Brasil x Haiti.

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