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Ivan Mattos

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Publicada em 11 de Junho de 2026 às 18:04

Incentivo ao turismo e tradições gaúchas

Vinícius Garcia, diretor do Instituto RSNasce e um dos idealizadores do Festival Gaúchos

Vinícius Garcia, diretor do Instituto RSNasce e um dos idealizadores do Festival Gaúchos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
A apresentação do Festival Gaúchos, uma plataforma que valoriza a história, cultura, tradição, gastronomia, música e incentiva o turismo gaúcho, teve seu lançamento na segunda-feira, 8, no Parque Harmonia. Em sua terceira edição o festival ganha uma nova casa, a antiga Churrascaria Galpão Crioulo, que passa a se chamar Querência Festival Gaúchos. O espaço funcionará entre 5 e 20 de setembro, durante o Acampamento Farroupilha, passando a atuar como uma rede integrada de experiências, tendo Porto Alegre como conector entre destinos turísticos. Integram a rota cidades como Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Vacaria, Nova Petrópolis, Caxias do Sul e São Francisco de Paula. Criado em 2024, como apoio às enchentes que atingiram o RS, o Festival Gaúchos é uma realização do Instituto RSNasce, Capacitá Eventos, Darte Entretenimento, Somos RS, Mesa Gaúcha e Grupo Austral.

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