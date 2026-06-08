Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 08 de Junho de 2026 às 18:03

Registros de uma memória coletiva

Detalhes históricos na exposição TSP para sempre, no Multipalco Eva Sopher

Detalhes históricos na exposição TSP para sempre, no Multipalco Eva Sopher

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos
Enquanto seguem as obras de reforma e adequação às normas de acessibilidade e segurança, a Galeria Multipalco Eva Sopher mostra até o dia 2 de agosto raridades referentes à história do Theatro São Pedro. Com curadoria de Everton Quevedo, a exposição TSP para sempre foi aberta por Luciano Alabarse, presidente da FTSP e André Kryszczun, secretário da cultura do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 3. A preservação de uma rica história que perpassa grande parte da vida cultural gaúcha está marcada por objetos, fotos, programas de óperas e teatro, placas alusivas à passagem de mestres das artes cênicas, cartas em agradecimento à reconstrução do teatro, bilhetes, e até o boneco Max que acompanhava dona Eva Sopher em seu carro, à noite, entre outros itens que pertencem a um patrimônio cultural que é uma herança coletiva dos gaúchos. Vale conferir!

Notícias relacionadas