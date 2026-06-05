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Ivan Mattos

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Publicada em 05 de Junho de 2026 às 00:25

Il Gran Finale

Vera Lannes, Valerio Caruso e Leila Castellan

Vera Lannes, Valerio Caruso e Leila Castellan

/fotos: DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
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Ivan Mattos
Assim pode ser descrita a recepção que o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre promoveu para as comemorações dos 80 anos República Italiana e para as despedidas do cônsul Valerio Caruso que deixará o posto em um mês com destino ao Cairo, no Egito. A Plural Cia de Dança trouxe para o salão de festas da Associação Leopoldina Juvenil um elenco de personagens evocando a Commedia dell’arte integrados à recepção, show do Grupo Tholl e um solo de violino de Hique Gomez, em trajes de época. Valerio Caruso se despediu dos quatro anos em que esteve à frente do consulado, destacando as ações que aproximaram sua gestão ainda mais dos gaúchos, tanto nas enchentes de maio de 2024, quanto nas comemorações dos 150 anos da chegada dos italianos ao Estado. Um grande final, festivo, artístico e alegórico para uma jornada de muito trabalho e empatia na vida sócio-econômica do Rio Grande do Sul.

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