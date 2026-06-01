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Ivan Mattos

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Publicada em 01 de Junho de 2026 às 18:16

Com DNA solidário

O presidente do União, Ricardo Rodrigues Alves e Andrés D'Alessandro na cerimônia de homenagens aos voluntários

O presidente do União, Ricardo Rodrigues Alves e Andrés D'Alessandro na cerimônia de homenagens aos voluntários

fotos JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos
Em maio de 2024, o atleta Andrés D’Alessandro conseguiu mobilizar a sociedade com apenas um vídeo gravado no Grêmio Náutico União e postado em suas redes sociais, o que gerou uma imensa onda de solidariedade, participação e doações para os desabrigados no início da enchente que assolou  o Rio Grande do Sul. Com este mote, a direção do clube organizou a mostra fotográfica Depois das Águas, que foi aberta na quinta-feira, 28, homenageando um grande grupo de voluntários que se somaram às frentes de trabalhos e acolhimento que o União prestou à população atingida na ocasião. O par de chuteiras doado pelo craque D’Alessandro se tornou um símbolo da força da solidariedade do União Voluntários e passa a integrar o acervo do Museu do União. Entre os homenageados da noite, figuram nomes como o próprio jogador, a escritora Letícia Wierzchowski, o humorista Jair Kobe, Sérgio Pinto Ribeiro, Toshio Tadano, confrades do União Cooks, atletas e demais colaboradores.

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