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Ivan Mattos

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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 18:06

Cinquentenário festivo

Júlio César Córdova Maciel, presidente da Uniodonto Porto Alegre

Júlio César Córdova Maciel, presidente da Uniodonto Porto Alegre

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Foi com uma grande festa que o presidente da Uniodonto, Júlio César Córdova Maciel comemorou os 50 anos da Uniodonto, no mesmo clima de cooperação com que dirige a instituição voltada aos cuidados da saúde odontológica no Rio Grande do Sul, atualmente responsável pelo cuidado de cerca de 100 mil vidas. Em um cenário bem elaborado nas cores que identificam a logomarca da cooperativa, as empresárias responsáveis pela Autentique Eventos cobriram desde a entrada, o Salão de Festas e Eventos do Grêmio Náutico União, para receber os mais de 700 convidados da noite de segunda-feira, 25. Como mestre de cerimônias, foi escalada a influenciadora digital Monica Salgado e, após o jantar, show de Afonso Nigro e Paulo Miklos.

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