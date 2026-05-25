Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasOlha Só
Olha Só

Alguns dos nossos patrocinadores

Ivan Mattos

Ivan Mattos

Publicada em 25 de Maio de 2026 às 18:46

Caio Fernando Abreu, um escritor essencial

Dulce Helfer

Dulce Helfer

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Ivan Mattos
O escritor Caio Fernando Abreu ficaria orgulhoso por ter sua vida e obra enfocadas em um projeto como a Jornada Caio Quintessencial – As Múltiplas Faces de Caio Fernando Abreu, realizado em uma parceria do Instituto Estadual do Livro, IEL e a Casa Unimed Federação/RS com apoio da Unimed Porto Alegre, que estreou na quinta-feira, 21, na sede do IEL. Complementando a palestra de Amanda Costa, astróloga que conviveu com o escritor gaúcho, foi aberta uma exposição de fotos do escritor feitas por Dulce Helfer que permanecerá aberta à visitação até 10 de julho. A Jornada prevê ainda mais 4 encontros gratuitos até setembro, em diversos espaços culturais de Porto Alegre, explorando a obra do escritor sob diferentes perspectivas, que aliás, são múltiplas mesmo. 

Notícias relacionadas