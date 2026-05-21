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Ivan Mattos

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Publicada em 21 de Maio de 2026 às 18:47

Laços afetivos e econômicos

Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Riccardo Guariglia, e o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso

Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Riccardo Guariglia, e o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso

Dani Barcellos/Especial/JC
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Confirmando seu carisma e empatia com o povo gaúcho, o Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, esteve à porta de entrada do prédio em que se situa a nova sede do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, como bom anfitrião, na manhã da segunda-feira, 18. Ocupando três andares, as novas instalações comprovam os investimentos feitos pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália em nosso Estado, reafirmando a importância de uma parceria e colaboração já históricas, inclusive por ocasião da ajuda vinda do governo italiano à época das enchentes de 2024. Encerrando as comemorações dos 150 Anos da Imigração Italiana no RS, a inauguração da nova sede teve a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese; do secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Riccardo Guariglia; do governador Eduardo Leite, entre autoridades, empresários e cidadãos ítalo-gaúchos como denominados no cerimonial.   

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