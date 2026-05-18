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Ivan Mattos

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Publicada em 18 de Maio de 2026 às 18:45

Sem Fronteiras

Márcio Pinheiro e Nelson Motta

Márcio Pinheiro e Nelson Motta

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC
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Ivan Mattos
Em sua segunda edição em novo formato, em ocupação perfeita na Praça da Matriz, o Festival Fronteiras, que se encerrou na noite de sábado, 16, com show de Vitor Ramil e orquestra, conseguiu reunir um time de pensadores, cientistas políticos, artistas, escritores, músicos, antropólogos, jornalistas e historiadores que se revezaram em palestras e encontros memoráveis. Desde Bete Goulart contando e interpretando Clarice Lispector ao lado de Ana Suy; ao mestre Ignácio de Loyola Brandão, revivendo suas memórias que contam muito da história política e cultural do Brasil; Nelson Motta, reafirmando porque é uma testemunha ocular da vida musical e bastidores da MPB; Miguel Falabella e sua vida no teatro e televisão; a escrita atual e impactante de Milton Hatoum; as reflexões sobre a revolução da longevidade explicitadas por Alexandre Calache e o novo conceito “gerontolescência”; entre tantas outras questões levantadas por Caco Barcellos, Bárbara Paz, Thamara Klink, Javier Cercas, Mary del Priore e outros participantes, colocam o festival definitivamente no calendário cultural de Porto Alegre.

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