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Ivan Mattos

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Publicada em 14 de Maio de 2026 às 18:19

Em favor da Causa Rosa

Lucy Bonazzi, Ademar Bedin e Cíntia Seben

Lucy Bonazzi, Ademar Bedin e Cíntia Seben

HENRIQUE ALONSO/IMAMA/DIVULGAÇÃO/JC
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Ivan Mattos
A 22ª edição do Echefs, jantar anual em benefício do trabalho voluntário exercido pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, Imama-RS, teve uma noite de sucesso absoluto, na terça-feira, 12,  no Salão de Festas do Grêmio Náutico  União. Com a presença do vice-governador, Gabriel Souza e da vice-prefeita, Betina Worm, a noite iniciou com merecida homenagem ao ex-presidente, Carlos Alberto Pippi da Motta, recentemente falecido, que foi um dos entusiastas do jantar, sediando há mais de 20 anos o evento no GNU. O desfile da grife Felipe Veiga Lima & Atelier Gatelli foi mais um bom momento da ocasião que contou com estrelados chefs de cozinha, as madrinhas responsáveis pela venda das mesas e da DJ Aline Boff que encerrou o jantar com a pista de danças cheia.

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