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Ivan Mattos

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Publicada em 11 de Maio de 2026 às 18:08

A recriação de um clássico

Tiago Leite

Tiago Leite

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Vistoria em obra também dá samba. Em se tratando dos empresários Tiago Leite e Fernanda Carpenedo, todas as etapas de instalação de um novo empreendimento são capazes de gerar notícia e movimentação em torno. Foi o que ocorreu na quinta-feira, 7, quando a Espiadinha no Buteco, ou seja, a visitação às obras do Buteco do Leite que surge com a inspiração dos típicos botecos que se espalham pelo País, que agora está chegando à rua Nova York. Com abertura prevista para o fim do mês, o novo capítulo desta operação dos responsáveis pela rede Leiteria 639, terá um boteco para chamar de seu, contando com a parceria da chef Tati Forster e de Leonardo Cruz  na confecção do cardápio que honra a tradição dos melhores petiscos de bares, e a garantia de um geladíssimo chope tirado na hora. Imperdível!

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