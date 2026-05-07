Posse do Sinduscon-RS

Foi com a Associação Leopoldina Juvenil repleta de nomes referenciais do universo da construção civil e engenharia, autoridades e representantes da política que transcorreu a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), na segunda-feira, 4. Claudio Teitelbaum, deixando a presidência, abriu o cerimonial destacando a presença fundamental da entidade nas principais ações sociais emergenciais em recentes períodos críticos enfrentados pelo Estado. A posse do empresário Rafael Goellner Garcia, sócio-diretor da GC Engenharia, se deu junto a 18 vice-presidentes que cumprirão o mandato 2026/28. Entre as presenças notáveis, ex-presidentes como Aquiles Dal Molin Junior, Luis Roberto Ponte, Pedro Alberto Tedesco Silber e Paulo Vanzetto Garcia; o vice-governador, Gabriel Souza, o prefeito Sebastião Melo, a vice-prefeita Betina Worm, Germano Rigotto, entre muitos outros convidados.