A Design Week POA 2026

A programação da Design Week POA 2026, que reuniu exposições, lançamentos de produtos, palestras, aulas, workshops e mostras culturais, conectando novidades do design nacional e internacional, cultura e economia criativa, ocupou diversos locais de Porto Alegre, durante a semana passada, se encerrou no domingo (3). A mostra incluiu um circuito de cerca de 150 atividades distribuídas em 50 endereços da cidade, entre lojas, galerias, estúdios e espaços culturais, incluindo a Fundação Iberê Camargo, MACRS – Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Instituto Ling, Galeria Clima e Ocre Galeria. A Mostra Nacional e a Mostra Gaúcha, voltada à produção local, estiveram na Superfeira Latinoamericana de Design, no BarraShoppingSul, com a Arena DWEEK, com palestras e masterclasses. Designers gaúchos como Mariana Prestes, Beto Salvi e César Bamberg, Victor Mendes e Frederico Feijó foram alguns dos destaques da mostra que incluiu obras de Zanini de Zanine e Bruno de Lazzari.