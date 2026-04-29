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Ivan Mattos

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Publicada em 29 de Abril de 2026 às 18:49

Sequência estrelada

Nailê Mariano da Rocha Santos, gerente-geral do Shopping Iguatemi, e Madeleine Müller, produtora de moda

Nailê Mariano da Rocha Santos, gerente-geral do Shopping Iguatemi, e Madeleine Müller, produtora de moda

fotos TâNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
Em sua terceira exibição em pré-estreia no País, o filme Diabo Veste Prada 2, no GNC Cinemas, do Shopping Iguatemi, ocorrida na terça-feira, 28, registrou uma movimentação intensa de convidados entre clientes do shopping, imprensa, influenciadores, modelos e fãs do filme que vem arregimentando batalhões de espectadores mundo afora. Aqui, não foi diferente. Impossível não notar as produções de roupas que foram feitas para a ocasião, muitas referências ao filme, como o suéter azul da Andy Sachs, na primeira versão e o estilo Miranda Priestley de ser. Circularam por lá Madeleine Müller, Lu Gastal, Laura Schirmer, Carla Fachin, Maria Clara Schiavon, Claudia Bartelle, Vitória Portes, Kiko Brustolim, Bárbara Russowsky, Marô Cardon, entre muita gente mais.

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