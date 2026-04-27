Trabalhando para encantar

A equipe do Ocre Restaurante & Bar de Charcutaria, em Gramado, ofereceu na noite de abertura da série de jantares comemorativos de seu primeiro ano, mais uma sequência inspirada de sabores em cinco pratos, harmonizados com maestria. Com a chef Roberta Sudbrack liderando esta trajetória, mais uma vez ela mergulha em suas origens, em um menu surpreendente ao conseguir aproximar o mar do sertão, despertar a brasilidade em um sabor, desconstruir um ravioli, esculpir um sabor discreto, fazer com que raízes de infância se concretizem, suscitando memórias que abrem elipses no tempo. Como pode? Só provando realmente para avaliar o alto nível técnico do cardápio que foge totalmente da cozinha cenográfica, formal, como ressaltou Rafael Peccin, para uma cozinha mais real. Detentora de uma estrela Michelan, Roberta definiu assim seu trabalho à frente do Ocre: “o segundo ano só vai mostrar esse crescimento e essa audácia que a gente teve de sonhar, desde o início com esse projeto, e a consolidação de todo esse trabalho, que não é só meu. Não há um prêmio maior do que o cliente voltar”, afirmou.