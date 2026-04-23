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Ivan Mattos

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Publicada em 23 de Abril de 2026 às 18:53

Histórias de uma cidade

Eduardo Battaglia Krause e Aristides Germani

Eduardo Battaglia Krause e Aristides Germani

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ivan Mattos
O livro O Pensamento de Guilherme Socias Villela e o olhar de um cronista de Eduardo Battaglia Krause, lançado pela Bá Editora/Araucária, teve sessão de autógrafos no Espaço SmartLab, no térreo do Centro Administrativo que leva o nome do ex-prefeito, no Centro Histórico de Porto Alegre, recentemente. A edição, com 35 artigos de sua autoria, selecionados criteriosamente por Krause, acrescida de um perfil e depoimentos de amigos de Villela, é rico em fotos e detalhes momentos da história da vida política, social e jornalística de Porto Alegre. Entre amigos e nomes conhecidos da vida pública de Porto Alegre, passaram por lá Frederico Antunes, Sebastião Melo, José Ivo Sartori, Jair Soares, Adeli Sell, Suzana Vellinho Englert, Armando Burd, Cesar Bernardi, entre outros.

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