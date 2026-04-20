Prestígio em alta

A festa de comemoração dos 80 anos do empresário Doca Mottin reuniu um grande número de amigos dele, de todas as latitudes, sem esquecer que ele concentra afetos de idades variadas e projeção social, empresarial, política e de lazer bem amplas. Impossível listar todos, mas a sensação é de que a cidade inteira acorreu aos salões do Porto Alegre Country Club, na noite de sexta-feira, 17, para comemorar com o aniversariante. Ana Mottin e os filhos Mariana e Júlio, com os demais familiares, deram a acolhida ao grande grupo, em uma recepção superlativa, em todos os sentidos, mas absolutamente personalizada, organizada por Bettina Becker. Amigos como Clóvis Tramontina, Daniel Randon, Jayme Sirotsky, Mércio Cláudio Tumelero, Gilberto Simões Pires, Tânia Carvalho, Luiz Carlos Bohn, Ernani Polo, Beth Nickhorn, Irineu Boff, Otaviano Busnello, o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo, foram presenças notadas.