Palco Giratório 2026

Em sua 28ª edição nacional e a 20ª no Rio Grande do Sul, o Palco Giratório Sesc teve seu lançamento e início de sua programação nacional, na noite de terça-feira, 14, no Teatro Simões Lopes Neto, seguindo em 113 cidades do Brasil de 23 Estados. Com as saudações do gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc, Leonardo Minervini e do diretor regional do Sesc/RS, Marcelo de Campos Afonso, o circuito foi iniciado com a apresentação do espetáculo Frankinh@ – Uma História em Pedacinhos, do Coletivo Gompa, cuja diretora, Camila Bauer, recebeu o Prêmio Shell de Melhor Direção, em sua 36ª edição. A noite teve prosseguimento com um encontro no Café da Catedral, em que artistas locais e convidados celebraram em torno do grande nome desta edição que é o mestre do teatro brasileiro, o diretor Amir Haddad.