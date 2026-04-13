Os 120 anos de um gigante

Foram necessários dois dias de comemorações para dar a dimensão que os 120 anos do Grêmio Náutico União merecem. O clube gaúcho das quatro sedes, que inclui uma ilha, conhecido nacionalmente pela formação de atletas de ponta, como Diane dos Santos, Guilherme Toldo, Mosiah Rodrigues, Marcelus Silva, Ketleyn Quadros, Maria Carolina Santiago, entre tantos outros; por seus cursos e confrarias gastronômicas, festas e eventos beneficentes. Na sexta-feira, 10, um jantar preparado por integrantes do União Cooks, outra criação de sucesso do clube, recebeu autoridades e diretoria para os brindes. No sábado, Diogo Nogueira, músicos e bailarinos fizeram um show aplaudido por mais de 2.200 mil pessoas, no salão de festas, em que o músico mostrou sua versatilidade e competência musical.