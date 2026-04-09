Liberdade, cultura e posicionamentos

O Brasil tem jeito? Qual é o jeito para o Brasil? Cultura, política e identidade nacional, entre outros questionamentos, estiveram no centro dos debates do 39º Fórum da Liberdade, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que teve lançamento na quarta-feira, 8, na Associação Leopoldina Juvenil. Aberto pelo presidente Tiago Dinon Carpenedo, o almoço teve ainda a palestra de Roberto Azevêdo, diplomata e ex-diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC), convidado para falar sobre a geopolítica atual, suas crises, deliberações e mudanças constantes que levaram aos atuais conflitos e alterações nas relações multilaterais e suas consequências para o Brasil. Entre as presenças, autoridades, políticos e empresários, como André Gerdau Johannpeter, Mércio Cláudio Tumelero, Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio; Germano Rigotto, Paulo Uebel, Renato Malcon e Claudio Goldsztein.