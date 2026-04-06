Vantagens em dobro

Criado por influenciadores digitais, o aplicativo POA em Dobro estreando o Canoas em Dobro ocupou os espaços da Casa Vetro, em seu lançamento na quarta-feira, 1. Giovanna Parise e João Vitor Ruppenthal Coimbra, Sofia Arend, Sofia Mainardi e Bernardo Soares, Thigas Ribeiro e Gabriel Bruno recepcionaram parceiros e convidados da ideia que se tornou um sucesso empresarial e social com as opções de entretenimento e gastronomia envolvendo as duas cidades. Com a vantagem de pagar por um prato e ganhar outro, em refeições selecionadas entre 250 estabelecimentos, na edição anterior a iniciativa movimentou cerca de R$ 60 milhões na economia de Porto Alegre e levou 72% de novos clientes aos estabelecimentos participantes. O POA em Dobro integra o projeto Brasil em Dobro, criado em Florianópolis e atualmente presente em 17 cidades brasileiras, somando cerca de 200 mil usuários ativos. Em 2026, o projeto também avança para novas cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Canoas, além de outras expansões previstas. As vendas começaram nesta segunda-feira.