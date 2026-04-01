No céu de Porto Alegre

A passagem do Graf Zeppelin pelo céu de Porto Alegre registrada em inéditas imagens pelo artista, ilustrador e projetista gráfico, Francisco Bellanca (1895-1974), são apenas um dos atrativos da mostra Bellanca, Uma Visão de Porto Alegre, que está em cartaz atualmente na Casa da Memória Unimed Federação/RS. São pinturas, desenhos, livros, projetos arquitetônicos, logos, manuscritos, ilustrações e demais suportes em que o artista deixou seu legado. Com curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto, a exposição detalha momentos de projetos de obras e edificações que ajudaram a construir a Capital e moldaram muitos de seus aspectos que encontramos até hoje, como o Brasão de Porto Alegre que aparece em duas versões. Em tempo: uma mostra retrospectiva da vida e obra de Josué Guimarães está sendo produzida pelo professor Sérgius Gonzaga para estrear no segundo semestre deste ano por lá, marcando os 40 anos de falecimento do escritor gaúcho.