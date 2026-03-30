Paisagens exuberantes

O lançamento do livro Mata Adentro, Natureza e Arte, da artista Dominique Jardy, na Gobbi Novelle, reuniu grande grupo de arquitetos e profissionais da decoração de Porto Alegre, para a sessão de autógrafos e partilhamento das vivências da artista, nascida na França, que adotou o Brasil como moradia. Inspirada por nossa fauna, flora e paisagens tropicais, em especial a cidade do Rio de Janeiro na qual reside e que acaba por descobrir novos ângulos e perspectivas a cada dia. Os anfitriões Simone Gobbi e Éverton Viezzer, passam a representar na Capital os papéis de parede da artista que antes eram restritos às exclusivas pinturas de hotéis, residências e lojas, com suas ricas imagens de florestas, flores, frutos, animais silvestres e plantas exóticas. A arquiteta Lisiara Simon ambientou os espaços com obras de Jardy, por onde passaram Eduardo Machado, Alessandro Quevedo, Angela Dreifus, Marcelo Gonçalves, Dall’Agnol R. Jr, Humberto Machado, Simone Pontes e Myrian Eppinghaus Cirne Lima.