A nova fase da Câmara de Comércio Italiana no RS

Depois de um dia inteiro visitando as Missões Jesuíticas e a região de Passo Fundo, o embaixador italiano, Alessandro Cortese, o deputado estadual, Guilherme Pasin; o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso e o presidente da CCIRS, Erasmo Battistella desembarcaram na inauguração do Escritório da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, em suas novas instalações no Carlos Gomes Square, em Porto Alegre. Presentes, a prefeita de Porto Alegre em exercício, Betina Worm, Mércio Cláudio Tumelero, presidente do Conselho do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, presidente do JC, Leila Castellan, Paulo Geremia, Cristina Mioranzzi, Nilo e Sandra Anselmi, entre empresários e representantes institucionais. À frente da Câmara estão também os vice-presidentes Neco Argenta e Gelson Castellan, nesta nova fase, cuja gestão renovada está voltada à promoção do desenvolvimento bilateral entre o RS e a Itália. A entidade atua como ponte entre empresas, instituições e governos, estimulando a atração de investimentos italianos para o Rio Grande do Sul, apoiando a internacionalização de empresas gaúchas para a Itália e a Europa.