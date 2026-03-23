A nova diretoria do Sindiatacadistas do RS

A posse da Diretoria do Grupo Sindiatacadistas, gestão 2026/30, ocorreu na sexta-feira na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre. Formado por seis sindicatos do comércio atacadista gaúcho, que incluem o sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul e outros cinco representativos dos segmentos de gêneros alimentícios, materiais de construção, madeiras, tecidos e vestuário, produtos químicos para a indústria e lavoura e de drogas e medicamentos, teve cerimonial presidido pelo recém- empossado, Luiz Henrique Hartmann que sucedeu no cargo o empresário Zildo De Marchi. O decano dos sindiatacadistas recebeu uma homenagem especial em forma de medalha pela construção institucional do setor, e passa a ser presidente honorário dos sindiatacadistas reconhecido por sua contribuição decisiva para o desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul.