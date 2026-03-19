Posse concorrida

Em uma cerimônia descontraída, Marcos Odorico Oderich, presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação e Bebidas do Rio Grande do Sul SIAB-RS, deu posse aos integrantes da nova diretoria da entidade, gestão 2026/29, na noite da terça-feira, 17. O Espaço Compet, da Fiergs, recebeu diversos empresários do setor e algumas autoridades, como Ernani Polo, Felipe Camozzato, Cláudio Bier, Cláudio Gastal, Gilberto Petry, Rodrigo Souza Costa, Simone Leite, Rafael Goelzer, entre muitos convidados, para a transmissão da presidência que passa a ser de Thomas Oderich tendo William Freitas como vice-presidente. Constam ainda na nominata, os nomes de Fabíola Eggers, Leonita Boufet, Walter Bleiser e Celeste Battisti, entre outros nomes de destaque no setor.