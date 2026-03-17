Programa de futuro

O Instituto Caldeira sediou na quinta-feira, 12, a abertura oficial do Geração Caldeira 2026, programa que é hoje um dos principais pilares de formação para a nova economia no Sul do País, focado em jovens de 16 a 24 anos, vindos da rede pública de ensino de todo o Brasil. Na ocasião, Aod Cunha, economista e conselheiro de empresas, liderou um painel em que também participou Felipe Amaral, diretor do Campus Caldeira. A novidade deste ano é o GC Estúdio de Talentos, que busca uma abordagem integral e personalizada, incluindo assistência social, moradia e foco no desenvolvimento pessoal, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade.