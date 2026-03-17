O que vem por aí

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Ivan Mattos

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Publicada em 17 de Março de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
O cirurgião e artista plástico Paulo Favalli abrirá o ciclo de debates sobre arte, Roda de Cultura, nesta quarta-feira, 18, no Hotel Praça da Matriz, em Porto Alegre, a partir das 18h, com entrada limitada por inscrições.

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