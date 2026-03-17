A arte da reciclagem

O Museu de Arte Contemporânea, o MacRS, está cheio de novidades e desde o sábado passado está exibindo a mostra Da Margem à Beleza, com as obras de Eduardo Srur, em que reproduções de ícones da arte universal aparecem em um trabalho feito a partir de sacolas plásticas, milimetricamente dobradas, formando imagens de Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Andy Wharol, Roy Licchtenstein, Diego Velásquez, Piet Mondrian, Claude Monet, Corot, Pablo Picasso e até o Abapuru, de Tarsila do Amaral. A outra novidade fica por conta do Mac LolaBar, recém-instalado por lá por Mahara Soldan, que já foi incorporado como uma boa alternativa que alia drinks e gastronomia com as novidades das artes plásticas contemporâneas, aberto de terça a domingo, entre 12h e 18h.