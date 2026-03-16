Expandindo horizontes

Conhecido por sua atuação na área gastronômica, principalmente em sua rede Di Paolo, Paulo Geremia agora tem seu próprio rótulo de vinho e acaba de inaugurar um espaço dedicado à produção e consumo de sua produção. Localizada no pé da serra, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, primeira região do país a conquistar Denominação de Origem (DO) para vinhos finos, agora produzindo em seis hectares, os rótulos da casa. O espaço Paulo Geremia Vino & Cucina se posiciona como nova alternativa turística, envolvendo uma experiência completa com um restaurante cujo menu teve a curadoria do chef Rodrigo Bellora, alinhado com o empresário e reúne releituras de clássicos da imigração italiana entre outras opções. Na apresentação para imprensa e convidados, estiveram por lá Carlos Abarzua, enólogo e um dos proprietários da Cave Geisse; Beatriz Dreher Giovannini e Airton Giovaninni, responsáveis pela vinícola Don Giovanni e o sócio do novo empreendimento, Paulo Bruschi, entre muita gente mais.