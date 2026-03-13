O brunch do L'Unico

O restaurante L'Unico está expandindo sua operação e a partir do dia 21 de março passa a oferecer a experiência do brunch aos finais de semana baseado na vivência do chef Alex Corrêa em Nova York com a proposta de um estilo italiano. Os finais de semana sempre foram especiais para o chef Alex que decidiu implantar a ideia por aqui e criou um menu especial com suas melhores criações. Entre 12h e 15h, estarão à disposição do público clássicos da gastronomia italiana como focaccias, cacio e pepe e tiramisú, acrescido da famosa costela da casa, que é o prato-assinatura do chef Alex Corrêa.