Fotolegenda

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Ivan Mattos

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Publicada em 13 de Março de 2026 às 00:25

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 O Box Brazil Media Group promoveu o lançamento da emissora em canal aberto pela Rede RS, localizada no prédio da Tecnopuc, na noite de quarta-feira, 11, apresentada por Cícero Aragon, CEO do grupo, na foto à direita, com Luiz Otávio Prates, secretário municipal de Comunicação de Porto Alegre.

 O Box Brazil Media Group promoveu o lançamento da emissora em canal aberto pela Rede RS, localizada no prédio da Tecnopuc, na noite de quarta-feira, 11, apresentada por Cícero Aragon, CEO do grupo, na foto à direita, com Luiz Otávio Prates, secretário municipal de Comunicação de Porto Alegre.

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Jornal do Comércio

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