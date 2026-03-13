Fotolegenda

 O Box Brazil Media Group promoveu o lançamento da emissora em canal aberto pela Rede RS, localizada no prédio da Tecnopuc, na noite de quarta-feira, 11, apresentada por Cícero Aragon, CEO do grupo, na foto à direita, com Luiz Otávio Prates, secretário municipal de Comunicação de Porto Alegre. /TÂNIA MEINERZ/JC